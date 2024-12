(SZ) „Sitzen machen!“ So befiehlt es in Billy Wilders Meisterwerk „Eins, zwei, drei“ von 1961 Mr. C. R. MacNamara, der Boss der Westberliner Coca-Cola-Filiale, wenn die deutsche Belegschaft bei seinem Erscheinen hackenschlagend aufspringt. Nicht, dass man sich solche Angestellten heute wünschen würde, aber seither ist der Nimbus des Chefs doch arg zerzaust worden. Chefs haben es schwer, Chefinnen sogar noch mehr, weil sie alles doppelt so gut machen müssen wie die Männer, sonst sagen die Leute: Da hätten wir gleich den alten Chef behalten können. Spricht der Boss wie jedes Jahr auf der Weihnachtsfeier noch so warme Worte des Dankes, murrt die Belegschaft leise: immer derselbe Schmarrn, wann eröffnet der alte Zausel endlich das Buffet? Spricht der Boss nicht, damit mal alle früher an die Saiblingshappen kommen, heißt es: Nicht mal ein paar Sätze der Wertschätzung sind wir ihm also wert.