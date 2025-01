(SZ) In einem Pub in Norden der Grafschaft Yorkshire, was wiederum im Norden von England liegt, mehr als 500 Meter über dem Meeresspiegel, sind 29 Menschen seit Tagen in einem Pub eingeschneit, darunter 23 Gäste, um die sich theoretisch sechs Pub-Mitarbeiter rund um die Uhr kümmern können. So weit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass Millionen englische Männer und Frauen nicht in einem Pub eingeschneit sind. Wer das jetzt als jugendgefährdende Behauptung abtut, weil der Konsum von Alkohol auch schon als schwer gesundheitsschädlich gilt, wenn man eine Stunde in einem Pub eingeschneit wäre, hat gewiss recht. Aber er vergisst, wie viele Menschen dem Pub als Begegnungsstätte eine höhere Bedeutung zuweisen. Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass dieses Eingesperrtsein in einer Wirtschaft für viele Pub-Fans der Vorstellung vom Paradies sehr nahekommt. Zumal die Region Yorkshire gern als „God’s own county“ bezeichnet wird. Der Gedanke ist naheliegend, dass es sich hier nur um ein göttliches Einschneien handeln kann.