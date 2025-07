:Das Streiflicht

Die Deutschen, speziell die Bayern, täten gut daran, wieder die Worte Wilhelm Buschs zu beherzigen: „Die erste Pflicht der Musensöhne / ist, dass man sich ans Bier gewöhne.“

(SZ) Mit dem Bier ist es wie mit dem Internet: Die einen halten es für einen Segen, die anderen für Teufelszeug. Neutrale Urteile zum Bier sind selten, in der Regel kommen sie von moralisch gefestigten Charakteren, die grundsätzlich keinen Alkohol trinken und stattdessen zwei, drei Pils am Feierabend zu sich nehmen. In Deutschland gehört Bier zur Leitkultur. Wer sich hier nicht zu Hopfen und Malz bekennt, läuft Gefahr, als grün-woker Hafermilchtrinker geächtet zu werden und in einer Selbsthilfegruppe zu landen. Den echten Deutschen, also jenen, deren Vorfahren schon bei der Varusschlacht mitwirkten, gilt es als patriotische Pflicht, Bier zu trinken. Aber auch außerhalb Deutschlands, etwa in Bayern, sind Bierzelte die wichtigsten Orte des kulturellen Lebens. Auswärtige sind oft nicht in der Lage, die geistige Tiefe nationaler Trinksitten zu erfassen. So schrieb der aus dem finstersten Norden stammende Dichter Friedrich Hebbel: „Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass die ganz unleugbare Armut Baierns an Männern, die Kunst und Wissenschaft bedeutend förderten, (…) mit dem Biertrinken in innigem Verhältnis steht.“