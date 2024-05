Warum Freibier als Anreiz, an der Europawahl teilzunehmen, ein riskantes Unterfangen ist, und ganz besonders in Duisburg.

(SZ) Politik und Bier sind zwei Phänomene, die ebenso untrennbar miteinander verbunden sind wie Bismarck und Hering. Wobei Bismarck, der als Lotse für die wilhelminische Flotte tätig war, mal einen Satz gesagt hat, der ihn in puncto deutscher Leitkultur als komplett verständnislos entlarvt: "Es wird bei uns Deutschen mit wenig so viel Zeit totgeschlagen wie mit Biertrinken." Na und? Cannabis war bis vor Kurzem verboten, und Heringe wirken nur mäßig halluzinogen. Bier hingegen hat sich seit dem Urknall gut bewährt, auch politisch. Die Wari beispielsweise, die vor mehr als tausend Jahren im alten Peru ihr Wesen trieben, brauten unter Zugabe des Vilca-Samens ein psychedelisch hochwirksames Bier, mit dem sie die Nachbarstämme abfüllten und somit ruhigstellten. Auch in anderen exotischen Ländern dient das Gebräu als Herrschaftsinstrument. So gibt es in Bayern den "politischen Aschermittwoch", ein Ritual, bei dem Reden geschwungen werden, deren Peinlichkeit nur mit fünf Mass zu verkraften ist. Der Dichter Hebbel hat geschrieben, die "unleugbare Armut Bayerns an Männern, die Kunst und Wissenschaft bedeutend förderten", stehe "mit dem Biertrinken im innigen Verhältnis". Das erklärt auch die immerwährende Herrschaft der CSU.