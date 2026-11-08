Zum Hauptinhalt springen

GlosseDas Streiflicht

Lesezeit: 2 Min.

Donald Trump ist nun endlich, was er nie sein wollte: eine Lame Duck. Aber ist diese Schmähung gerecht? Es wird Zeit für eine Ehrenrettung der Ente.

SZ bei Google bevorzugen

(SZ) Bedauerlicherweise ist die schöne Tradition, ungeliebte Mitmenschen mit Tiernamen zu belegen, weitgehend dem Zeitalter der Achtsamkeit zum Opfer gefallen. Das muss zwar nicht in jedem Einzelfall ein Nachteil sein, denkt man an Bundeskanzler Ludwig Erhard, der kritische Intellektuelle einst als „Pinscher“ schmähte, oder an Österreichs Außenminister Wolfgang Schüssel, demzufolge der deutsche Bundesbankpräsident „a richtige Sau“ sei. Deutlich geistreicher erscheint da schon die Sottise, die der britische Schatzkanzler Denis Healey im Unterhaus seinem konservativen, für bemerkenswert öde Vorträge berüchtigten Widersacher Geoffrey Howe widmete: Von diesem kritisiert zu werden, fühle sich an, „als würde man von einem toten Schaf angefallen“. Und Winston Churchill, der Großmeister der gepflegten Beleidigung, bekundete seine Verachtung für Italiens Diktator, indem er Mussolini als „den Affen des Drehorgelspielers“ bezeichnete; die Drehorgel, wie jeder wusste, wurde in Berlin gespielt.

Zur SZ-Startseite

Historie
:Blaue Wellen, rote Wellen

Donald Trump ist nicht der erste Mann im Weißen Haus, der bei den Zwischenwahlen im Kongress heftig abgestraft wird: Warum die Midterms oft das Ende einer Präsidentschaft einläuten – und ganz neue Kräfte freisetzen.

SZ PlusVon Johanna Pfund, Christian Mayer, Joachim Käppner, Reymer Klüver

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite