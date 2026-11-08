(SZ) Bedauerlicherweise ist die schöne Tradition, ungeliebte Mitmenschen mit Tiernamen zu belegen, weitgehend dem Zeitalter der Achtsamkeit zum Opfer gefallen. Das muss zwar nicht in jedem Einzelfall ein Nachteil sein, denkt man an Bundeskanzler Ludwig Erhard, der kritische Intellektuelle einst als „Pinscher“ schmähte, oder an Österreichs Außenminister Wolfgang Schüssel, demzufolge der deutsche Bundesbankpräsident „a richtige Sau“ sei. Deutlich geistreicher erscheint da schon die Sottise, die der britische Schatzkanzler Denis Healey im Unterhaus seinem konservativen, für bemerkenswert öde Vorträge berüchtigten Widersacher Geoffrey Howe widmete: Von diesem kritisiert zu werden, fühle sich an, „als würde man von einem toten Schaf angefallen“. Und Winston Churchill, der Großmeister der gepflegten Beleidigung, bekundete seine Verachtung für Italiens Diktator, indem er Mussolini als „den Affen des Drehorgelspielers“ bezeichnete; die Drehorgel, wie jeder wusste, wurde in Berlin gespielt.