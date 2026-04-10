Wenn eine Engländerin einem im Gespräch auf einem Empfang mit Blick auf die keck verspielte Krawatte lächelnd zu einer „mutigen Wahl“ gratuliert, sagt sie in Wahrheit: Sie machen sich hier komplett lächerlich. Wenn sie dann noch anmerkt, man müsse sich unbedingt einmal zum Lunch treffen, ist es Zeit, sich zu verabschieden, denn das bedeutet, dass sie lieber von einem plötzlichen Hautausschlag betroffen wäre, als diese Begegnung auch nur eine Sekunde fortzusetzen. Man muss sich die Engländer auch deshalb als im Grunde glückliche Menschen vorstellen, weil sie dazu imstande sind, anderen Menschen die Wahrheit so verblümt ins Gesicht zu sagen wie kein anderes Volk. Wenn zum Beispiel jemand nicht ganz bei Trost ist, nicht alle Latten am Zaun hat, nicht alle Messer in der Besteckschublade, nicht alle Nadeln an der Tanne, merken sie an, dass zum Picknick wohl noch ein paar Sandwiches fehlen.