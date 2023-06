Das Streiflicht

Den Sieger erkennt man am Start, aber natürlich auch am Namen. Das ist für Menschen, die Binsenweisheiten einen hohen Wahrheitsgehalt zubilligen, keine Neuigkeit. Aber auch für Leute, die auf Fakten setzen, sollten Harald Schmidt und Harald Lesch Beweis genug sein, dass für den Heerführer, was der Name ursprünglich bedeutete, der Weg nur nach oben führen kann. Auch jede Viktoria und jeder Viktor wissen, dass man als "Siegerin" oder "Sieger" anders in den Lebenswettbewerb eintritt als die mit Schmerz beladende Dolores. Wie sehr bei der Namenswahl alle Sinne geschärft sein müssen, beweist auch der einige Jahre zurückliegende Fall eines amerikanischen Paares, das seinem Kind mit viel Optimismus und ohne Realitätssinn den schönen wie selten gewählten Namen Ottilie gab, ohne zu bedenken, dass in ihrer Heimat kaum jemand in der Lage war, den Namen richtig auszusprechen. Nach drei Monaten wurde Ottilie offiziell amtlich umgetauft, wie das Magazin desired.de seinerzeit berichtete.