(SZ) Dick und rot bläht sich der Kehlsack des Bindenfregattvogels. Noch dicker bläht sich der Sack des Artgenossen neben ihm. Alle männlichen Fregattvögel haben sich versammelt und aufgepumpt. Sie klappern mit den Schnäbeln und das Geklapper hallt in ihren Kehlsäcken wider wie Trommelwirbel. So macht es Fregata minor. Tiefschwarz und metallisch blaugrün sind die Federn, die der Paradiesvogel aufstellt. Er tanzt und flattert und nickt und zuckt, er präsentiert seine irisierende Pracht. So macht es Lophorina superba. Und dann der Blaue Pfau: Er stellt seine Schwanzfederschleppe auf, seine Federaugen schillern, ein wundervoll buntes Rad entsteht. Manchmal rasselt er damit. So macht es Pavo cristatus.