GlosseDas Streiflicht

Lesezeit: 2 Min.

Warum es unter Umständen die bessere Option für Männer sein kann, den Valentinstag gleich zu vergessen.

(SZ) Neuerdings versieht man Bücher und Filme mit Warnhinweisen. Ein böses Wort könnte fallen, also bitte in der Nähe eines Safe Space bleiben. Lichter könnten in der Folge einer Serie zucken, also besser gar nicht erst hinschauen. Und am übelsten: Meinungen könnten geäußert werden, die nicht der eigenen entsprechen – bitte planen Sie zeitnah eine Therapiesitzung ein. Auch dieses Streiflicht fühlt sich der Achtsamkeit verpflichtet und stellt dem Text daher den Hinweis voran: Der folgende Beitrag enthält Passagen, die schlimme Klischees enthalten. Das noch Schlimmere ist allerdings: Sie stimmen mit der Realität überein.

