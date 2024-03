(SZ) Der Schauspieler Sky du Mont hat schon mit seinem Namen der Welt klargemacht, dass Freiheit nicht nur eine Forderung, ein Verlangen oder realistisch betrachtet: eine Utopie ist. Was für gewöhnliche Sterbliche wie eine gewaltige unerreichbare Anstrengung klingt, wird bei einem, der mit einem solchen Namen ausgestattet ist, zu einem lässigen Statement, das jeden Zweifel an der Möglichkeit, seine Träume zu verwirklichen, mit einem einzigen Blick auf seinen Pass und dann zum grenzenlosen Himmel beiseiteräumt. Viele Bücher tragen den sehr selbstbewussten wie etwas bemühten Titel "Die Freiheit nehme ich mir". Der Hamburger braucht keine großen Worte, bei ihm reicht es, seine Visitenkarte zu überreichen. Das spiegelte sich auch in seinen Rollen wider. Du Mont, geboren in Buenos Aires, aufgewachsen in England und der Schweiz, sieht bis zum heutigen Tag so blendend aus, dass ihm immer wieder die Rolle des Zwielichtigen zufiel, mit dem etwas nicht stimmen kann, weil er zu attraktiv für einen Mann allein ist. Solche Freiheit in der Interpretation, ob so ein makelloser Bursche nun Lichtgestalt oder Schurke ist, adelt jeden Schauspieler. Es wäre ihm zu gönnen, deshalb Sir Sky du Mont zu heißen.