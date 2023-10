(SZ) "Wir brauchen Menschen wie Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberga." Dies hat die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, soeben in Uppsala der schwedischen Synode und Kronprinzessin Victoria von Schweden ans Herz gelegt. Man weiß nicht, was sie gesagt hätte, wenn sie vor der Versammlung der Church of England und König Charles III. gesprochen hätte. Vielleicht, dass wir Menschen wie Miss Marple und Robin Hood brauchen. Aber die sind zu alt. Deshalb wäre es beim nächsten Auftritt vor einer deutschen Synode klüger zu sagen, dass wir Menschen wie die kleine Hexe, das kleine Gespenst und den kleinen Wassermann brauchen - also alle kleinen Helden von Otfried Preußler. Da hätte auch jeder verstanden, worauf sie hinauswollte, nämlich dass wir Personen und Gruppen brauchen, "die etwas Neues ausprobieren wollen, die mit dem Bestehenden nicht zufrieden sind und etwas Neues suchen und dafür Raum und Vertrauen brauchen".