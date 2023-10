(SZ) Menschen, die immer zu spät dran sind, wird diese Nachricht nicht den Schlaf rauben, sie kennen ja das Gefühl, etwas verpennt zu haben, am Montag zum Beispiel den Gib-deinem-Auto-einen-Namen-Tag (National Name Your Car Day). Der wird in Amerika jedes Jahr am 2. Oktober gefeiert und sollte hierzulande mit Respekt gewürdigt werden. Laut einer Studie von 2020 hat ein Viertel aller befragten Deutschen ihrem Auto einen Kosenamen gegeben, um den Gefühlen, die sie für ihr Auto empfinden, Ausdruck zu verleihen. Favoriten waren Dicker, Baby und Schorsch. Und wenn die Gefährte schon etwas in die Jahre gekommen sind, dann wird zur zärtlichen "Lahmen Ente" gegriffen. Besitzern eines 2CV-Oldtimers können solche Wortschöpfungen nur ein Lächeln entlocken: Eine Marke, die schon mit Spitznamen vom Band watschelte, brauchte keine weiteren Kuschelnamen, die französische Ente war wie der deutsche Käfer ein Klassiker, der für Bescheidenheit, Verlässlichkeit und einen eigenen Stil stand.