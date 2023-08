(SZ) Es gibt Schriftsteller, deren Bücher weniger interessant sind als das, was sie in Interviews sagen. Zu diesen Schriftstellern zählt vermutlich auch Robert Habeck, und vielleicht ist das, was Habeck in Interviews sagt, sogar interessanter als seine Politik. Habeck ist ja sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg Politiker geworden, erst in Schleswig-Holstein, jetzt in Berlin-Mitte. Im ersten Bildungsweg war er Germanist, dann schrieb er Romane und Märchen, zuvor aber noch eine Arbeit über den Romantiker Casimir Ulrich Boehlendorff, von dem die Zeilen "Zieht der Schwan in gold'nen Kreisen durch die blauen Himmelshöhen" stammen - eine lyrische Beobachtung, die direkt zum aktuellen Interview mit Robert Habeck in der Zeit führt. Dort treffen seine Freunde und skeptischen Bewunderer einen Wirtschaftsminister an, der nicht nur auf einem schönen Schwarz-Weiß-Foto die Hand an die Schläfe schmiegt, sondern eigentlich unablässig Hand-an-der-Schläfe-Sätze von sich gibt. Zu den schönsten Passagen dieses Gespräch zählen wohl jene, in denen Robert Habeck seine Erzählung vom Glück des Robert Habeck darbringt und ausdeutet. Früher war die Erzählung eine literarische Untergattung der Epik, heute nennen viele Leute ihre Version der Wahrheit eine Erzählung, weil darin eine irgendwie kluge Sanftmut liegt.