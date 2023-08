(SZ) Fassungslos, bis in die Gedärme erschüttert blickt der auf Körperhygiene bedachte Bürger, der sich einmal pro Woche wäscht, ob nötig oder nicht, nach Wacken. Dort, beim traditionellen Open Air, dem Kirchentag der Heavy-Metal-Gemeinde, ist die Hölle los. Nein, es ist schlimmer. Das Festivalgelände, ursprünglich Wiesen und Äcker, gleicht einem von Elefanten angelegten Schlammbad, und vielleicht wird man in trockeneren Zeiten ein paar Autos, Campingwagen und Imbissbuden ausgraben, die darin versunken sind. Schwarz gekleidete, durchnässte Menschen waten mit und ohne Stiefel durch den Morast, andere schlittern bäuchlings durch Pfützen oder wälzen sich, teils verliebt, teils verzankt, ineinander verschlungen in der Brühe. Es blubbert, trieft, spritzt und schmatzt, und wer nicht von Kopf bis Fuß mit Matsch bedeckt ist, macht was falsch. Selbst in die Ohren dringt die Pampe, aber das dient dem Schutz des Gehörs. Eine Heavy-Metal-Soundanlage ist fabrikmäßig so konstruiert, dass man sie unbegrenzt lauter stellen kann, nie aber leiser. Deshalb ist jeder anständige Metal-Gitarrist taub, und seine Fans auch.