(SZ) Wenn jemand mitteilt, es habe einen Durchbruch gegeben, muss das nicht zwingend eine Erfolgsmeldung sein. Mäßig begabte Heimwerker erzielen gelegentlich Durchbrüche, wenn sie - etwa um ein Bild aufzuhängen - Löcher in die Wände bohren, doch wenn diese Löcher jählings den Blick in die Nachbarwohnung freigeben, hat der Selbst-ist-der-Mann den Einsatz wohl etwas übertrieben. In der Medizin sprach man einst von Durchbruch, wenn sich der Magen-Darm-Trakt in einem Zustand befand, den wir hier aus Takt und Zurückhaltung nicht ausführlicher schildern wollen. Generäle des Ersten Weltkriegs planten jahrelang Durchbrüche durch die feindliche Linie, die niemals kamen, aber mit Millionen Menschenleben bezahlt wurden, selbstredend nicht mit denen der Großstrategen, denn die wurden ja noch gebraucht, um weitere Durchbrüche zu planen. Bei Cannae wiederum erzielten die römischen Legionen einen Durchbruch durch die Scharen wilder Krieger, die ihnen der karthagische Feldherr Hannibal (für Crime-Freunde: Das war nicht der berüchtigte Kannibale) entgegengestellt hatte. Freilich hatte Hannibal genau dies beabsichtigt und lockte die Römer in eine Falle, die sie wünschen ließ, nie einen Durchbruch versucht, sondern lieber rechtzeitig das Weite gesucht zu haben.