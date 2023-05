Wenn gar nichts mehr läuft, hilft immer ein Neustart! Das ist das Zaubermittel. Der Nutzer fährt dann die Systeme runter. Er drückt einen Knopf, und alles beginnt von vorn. Manchmal kommt es auch zum sogenannten automatischen Neustart. Aber darum geht es an dieser Stelle nicht, weil beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende der Neustart von den Nutzern Herbert Hainer und Uli Hoeneß gezielt durchgeführt wurde, und er ist noch in vollem Gange! Der FC Bayern München ist übrigens deutscher Fußballmeister geworden. Bei anderen Vereinen wird das anders gehandhabt. Da werden die Systeme neu gestartet, wenn der Verein nicht deutscher Meister wird.