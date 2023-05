Das Streiflicht

Ein älterer, leicht besoffener Herr will das Land retten, fällt dann aber erst einmal aus dem Fenster. Wie das wohl ausgehen wird?

(SZ) Lange her, da fiel bei Kurt Tucholsky in Berlin "ein älterer, aber leicht besoffener Herr" aus dem Fenster und fing an zu erzählen. Er sagte, "es handelt sich nämlich bessüchlich der Wahlen. Hips ... ick bin sossusahrn ein Opfer von unse Parteisserrissenheit"! Er sagte, er hätte sich redlich bemüht, eine anständige Partei zu finden, "durch janz Berlin hak se jesucht", jedoch ohne auch nur eine zu finden. "Jibbs denn hier keene Demokraten?", fragte der Herr schließlich einen anderen - "Mensch!", erwiderte der, "du lebst wohl uffn Mond! Die hats doch nie jejehm! Und nu jippse iebahaupt nich mehr!"