(SZ) Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass Markus Söder, wenn er den Abschuss jedes in Sicht geratenen Bären verlangt, in Wahrheit den Berliner Bären meint. Die Hauptstadt jedenfalls gilt in Söders Welt gern als große Kommune von Minderleistern, Nichtsnutzen und Tagedieben, die alles bestreiten außer ihrem Lebensunterhalt, den sie sich nämlich per Länderfinanzausgleich vom rechtschaffenen Bayern bezahlen lassen. Und solche Ansichten vertritt ja nicht allein Bayerns Ministerpräsident. Quer durch die Republik finden sich viele Menschen, die in ihren spießigen Kleinstädten Berlin-Bashing betreiben, nur weil in der einzigen wahren Metropole Deutschlands mal eine Landtagswahl wiederholt werden muss, ein Flughafen halt ein bisschen länger dauert oder die Bürger keinen Termin auf den Ämtern bekommen, damit sie dort die Abläufe nicht mit ihren kleinlichen Ansinnen belasten; schließlich wollen die diversitygerechten Sprachanweisungen an die städtischen Bediensteten auf den neuesten Stand gebracht werden, da kann man keine Ablenkung gebrauchen. Das alles stört, so sieht man das an der Spree, keinen großen Geist in einer Stadt, deren Liebenswürdigkeit doch gerade darin besteht, pampig und unfäh..., Verzeihung, unfertig zu sein und genau dafür geliebt werden zu wollen.