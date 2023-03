(SZ) Hugh Grant hat in seinem Leben viele lustige Dinge gemacht. Damit sind ausnahmsweise nicht seine auch oft lustigen Filme gemeint, sondern die Weise, wie Hugh Grant als Hugh Grant durch die Welt geht oder, wie gerade bei der Oscar-Verleihung, in der Welt herumsteht und lustige Antworten auf steindumme Fragen von Ashley Graham gibt. Und das Allerlustigste ist: Alle regen sich darüber auf, als gäbe es ein Gesetz, auf jede Frage, die einem gestellt wird, ernsthaft und ehrpusselig zu antworten. Am meisten ärgern sich die Fans von Ashley Graham und ihrer Fragetechnik über Grants Antwort auf die Erkundigung, wie er die Oscar-Verleihung so finde. Die Frage, wie man etwas oder jemanden findet, gehört in die Kategorie der faulen Fragen. Man muss nichts über den Befragten wissen, man kann diese Frage jedem stellen, und die Erfahrung lehrt ja auch, dass die meisten ernsthaft darauf antworten. Hugh Grant hat auf die Frage sogar richtig elaboriert geantwortet, indem er sagte, es sei die gesamte Menschheit hier und es komme ihm vor wie "Vanity Fair".