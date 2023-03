(SZ) Mit der Macht ist es wie mit der ersten Million oder mit der ersten Freundin: Sie zu haben macht erst dann richtig glücklich, wenn man sie auch zeigen kann. Leider ist das öffentliche Zurschaustellen der eigenen Selbstherrlichkeit nicht mehr so recht in Mode, was moderne Despoten im Ausleben ihrer Distinktionsbedürfnisse empfindlich einschränkt. Xi Jinping zum Beispiel könnte sich jederzeit von Elefanten in einer Kutsche aus Lapislazuli durch Peking ziehen lassen, dazu vier Hermelinmäntel übereinander anziehen und einen Obstkorb voller Reichsäpfel unter dem Arm tragen. Aber sollte er es wirklich tun, sähe das wohl doch eher albern aus, zumal die pelzige Kleidung und der Korb voller Proviant Xis gewisse Pu-der-Bär-Haftigkeit noch unterstreichen würde. Mag sein, dass China seit Mao keinen solchen Alleinherrscher mehr gesehen hat. Aber die Macht, sich aus seiner Xi-Uniform (Anzug mit Krawatte) zu befreien, die hat nicht mal Xi selbst.