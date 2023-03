(SZ) Eines der populärsten Wörter aus dem Wohlfühlkanon ist die Morgenroutine. Sie ist heute das, was in den Sechzigern die Morgenzigarette war. Sie pusht einen so richtig in den Carpe-diem-Tag. Edmund Stoiber lässt sich um sechs Uhr von den Radionachrichten wecken. Jennifer Aniston meditiert und trinkt Kaffee mit Kollagenpulver. Jochen Schweizer begibt sich in sein Yogahaus. Tim Cook beginnt bereits um 3.45 Uhr, Mails zu beantworten, vermutlich tut er dies auf achtsame Weise. Kim Kardashian geht joggen. Winston Churchill verbrachte morgens noch mehrere Stunden im Bett, er las die Zeitungen und telefonierte, gegen elf gab es Whisky Soda, gern auch ein Glas Champagner. Mit Sicherheit hätte niemand diesen Vorgang zu Churchills Lebzeiten als Morgenroutine bezeichnet.