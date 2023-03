Die Wissenschaft nimmt sich die Ideophone vor - ist das plemplem oder ballaballa oder was?

Die Band Pille Palle & Die Ötterpötter hat in den 80er-Jahren einige Platten herausgebracht. Die erste und erfolgreichste hieß "Crash Punk Ska Beat Mauer Power Pop Pogo - Sowieso". Da die Band zur Hälfte aus Berlinern und zur anderen Hälfte aus Korbachern bestand, erlangte sie in der nordhessischen Kleinstadt Kultstatus, der auch darauf zurückging, dass deren Bewohner vor Stolz platzen, weil es tatsächlich Berliner Subkultur-Menschen gab, die bereit waren, mit Korbachern zu musizieren. Zum kurzzeitigen Ruhm trug natürlich auch der Name bei. Wann immer man mit einem Bandnamen glänzen wollte, genügte es "Pille Palle & Die Ötterpötter" zu sagen, und schon hatte man einen Achtungserfolg auf der Himmelsleiter zum Paradies des phonetischen Unsinns gelandet.