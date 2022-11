Das Streiflicht

(SZ) Von der verlässlich ignoranten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat das Bureau International des Poids et Mesures, hierzulande gleichsam unbekannt als Internationales Büro für Maß und Gewicht, in diesen Tagen Historisches beschlossen. 50 Jahre nach ihrer Einführung ist das Ende der Schaltsekunde besiegelt. Noch hat das letzte Stündlein dieser speziellen Sekunde nicht geschlagen, noch ist es so, dass nur dank ihrer gelegentlichen Mithilfe die durch Atomuhren bestimmte Universalzeit mit der an die Erdrotation gebundenen astronomischen Zeit im Einklang leben kann. Weil dieser Einklang vor allem einen philosophischen Wert hat, technisch aber regelmäßig größeren Ärger verursacht, werden die Zeiten ab 2035 ihrem freien Spiel überlassen. "Metrologen in Aufruhr", berichtet deswegen das Fachportal t-online, und das ist doch schön - wo nämlich erführe man denn lieber vom Ende der Schaltsekunde als an einem zugigen, von t-online mit Videowalls beflimmerten Bahnsteig, an dem gerade mal wieder höchste Verwirrung herrscht, ob der seit zwei Stunden verspätete Zug noch kommt und, falls ja, wohin weiterzufahren er dann eventuell die Freundlichkeit besitzen könnte?