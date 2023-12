Mit einer gemeinsamen Strategie und 111 Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern will die Bundesregierung mehr gegen Einsamkeit tun. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin die von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgelegte "Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit". Ziele seien, die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen sowie die Forschung und Unterstützungsangebote für einsame Menschen auszubauen, heißt es in dem etwa 30-seitigen Papier. Auch die Wartezeit auf Therapieplätze soll verringert werden. Paus erklärte, Einsamkeit sei eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Mit ihrer Strategie breche die Regierung ein Tabu und setze ein Signal: Einsame Menschen sind nicht alleine. Einsamkeit ist seit einigen Jahren auch international ein Thema. Die Weltgesundheitsorganisation forderte 2021 mehr Forschung zu Ursachen und Folgen.