Am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump mit markigen Worten den Beginn einer „kompletten“ Seeblockade in der Straße von Hormus an und drohte jedem, der US-Kriegsschiffe angreifen werde, in den üblichen Großbuchstaben damit, dass er „in die Hölle geblasen werde“. Wenig später fiel dann jemand im Zentralkommando der US-Marine auf, dass die Blockade, die am Montag um 16 Uhr europäischer Zeit beginnen sollte, womöglich doch nicht ganz so komplett sein werde, wie sich das Trump vorstellte, da die Verweigerung jeglicher Durchfahrt ja auch Schiffe aus Saudi-Arabien oder den Golfstaaten treffen würde, also den befreundeten Nationen.