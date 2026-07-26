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Straße von HormusÖltanker explodiert

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In der Straße von Hormus ist nach Berichten iranischer Medien ein Öltanker explodiert. Der Tanker sei von einer vorgeschriebenen Route abgewichen und auf eine Seemine aufgelaufen, berichteten die dem Militär und den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagenturen Defapress und Tasnim am Sonntag. Der Tanker habe zuvor sein Radarsystem ausgeschaltet. Die Straße von Hormus spielt eine Schlüsselrolle im weltweiten Energiehandel. Iran fordert von Handelsschiffen die Einhaltung einer festgelegten Passage und beansprucht die Kontrolle über die Meerenge für sich. Nach Aussagen des iranischen Außenministeriums haben Vertreter Irans und Omans am Wochenende in Teheran Gespräche über die Straße von Hormus geführt. Die Gespräche seien produktiv gewesen, die technischen und politischen Konsultationen dauerten demnach an.

© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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