Die iranische Revolutionsgarde hat nach eigenen Angaben am Mittwoch einen von US-Truppen genutzten Militärstützpunkt in Jordanien attackiert. Nach Angaben der dortigen Regierung wurden 18 der 20 Raketen abgefangen, zwei seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen. Die Revolutionsgarde sprach von einer Reaktion auf die Zerstörung von fünf iranischen Öltankern durch das US-Militär am Dienstag. Das für die Region zuständige US-Zentralkommando erklärte, der Angriff auf die iranischen Tanker sei eine Reaktion darauf gewesen, dass Iran in den vorangegangenen zwei Tagen ein Kriegsschiff der US-Marine zweimal mit ballistischen Raketen ins Visier genommen habe.