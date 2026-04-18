Zum Krieg in Iran hat US-Präsident Donald Trump am Freitag wieder allerlei geschrieben und gesagt, er unterhält wie gewohnt pausenlos die Welt. Folgt man seinen Angaben, dann ist Frieden nur noch Formsache. In seinem Netzwerk Truth Social erklärte der US-Präsident zum Beispiel, dass die Straße von Hormus „vollständig geöffnet“ sei, aber die amerikanische Blockade in Kraft bleibe, bis „unsere Transaktion mit Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist. Dieser Prozess sollte sehr schnell vorangehen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt sind.“
Krieg in NahostGleich ist Frieden, versprochen
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US-Präsident Trump erklärt „den Deal“ mit Iran für so gut wie fertig – das Regime sei sogar bereit, sein angereichertes Uran freizugeben. Teheran widerspricht und will die Straße von Hormus weiter kontrollieren.
Von Peter Burghardt, Washington
Krieg in Nahost:Ein Seufzer der Erleichterung
Die Straße von Hormus ist vorerst wieder für Schiffe passierbar. Der Ölpreis fällt, die Börsen erholen sich. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die weltweite Energiekrise damit nun ein schnelles Ende findet.
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