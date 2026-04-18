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Krieg in NahostGleich ist Frieden, versprochen

Lesezeit: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump am Freitag in Phoenix bei einem Event von Turning Point USA.
US-Präsident Donald Trump am Freitag in Phoenix bei einem Event von Turning Point USA. WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

US-Präsident Trump erklärt „den Deal“ mit Iran für so gut wie fertig – das Regime sei sogar bereit, sein angereichertes Uran freizugeben. Teheran widerspricht und will die Straße von Hormus weiter kontrollieren.

Von Peter Burghardt, Washington

Zum Krieg in Iran hat US-Präsident Donald Trump am Freitag wieder allerlei geschrieben und gesagt, er unterhält wie gewohnt pausenlos die Welt. Folgt man seinen Angaben, dann ist Frieden nur noch Formsache. In seinem Netzwerk Truth Social erklärte der US-Präsident zum Beispiel, dass die Straße von Hormus „vollständig geöffnet“ sei, aber die amerikanische Blockade in Kraft bleibe, bis „unsere Transaktion mit Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist. Dieser Prozess sollte sehr schnell vorangehen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt sind.“

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SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

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