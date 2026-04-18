Zum Krieg in Iran hat US-Präsident Donald Trump am Freitag wieder allerlei geschrieben und gesagt, er unterhält wie gewohnt pausenlos die Welt. Folgt man seinen Angaben, dann ist Frieden nur noch Formsache. In seinem Netzwerk Truth Social erklärte der US-Präsident zum Beispiel, dass die Straße von Hormus „vollständig geöffnet“ sei, aber die amerikanische Blockade in Kraft bleibe, bis „unsere Transaktion mit Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist. Dieser Prozess sollte sehr schnell vorangehen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt sind.“