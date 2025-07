Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen „wiederholter und eklatanter“ Menschenrechtsverstöße in der Ukraine und für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Jahr 2014 verurteilt. Russland habe unter anderem das Recht auf Leben verletzt und gegen das Verbot der Folter verstoßen, urteilten die Richterinnen und Richter in Straßburg. Vor dem internationalen Gericht hatten die Ukraine und die Niederlande gegen das Land geklagt. Der EGMR entschied nun, dass Russland für den Abschuss des Passagierflugzeugs mit der Flugnummer MH17 über der Ostukraine verantwortlich sei – unabhängig davon, ob das russische Militär oder prorussische Rebellen die Rakete abgefeuert hätten. Russland habe es versäumt, das Ziel der Rakete genau zu überprüfen und das Leben der Menschen an Bord zu schützen, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Die Auswirkungen der Entscheidung dürften jedoch begrenzt sein: Russland erkennt die Urteile des Gerichtshofs nicht an.