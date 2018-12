12. Dezember 2018, 12:49 Uhr Straßburg Was wir über den Anschlag wissen

Der 29-Jährige, der am Dienstagabend in Straßburg zwei Menschen getötet und etwa ein Dutzend verletzt hat, ist noch immer auf der Flucht.

Der offenbar radikalisierte Mann wurde Medienberichten zufolge vor seiner Flucht von Soldaten verletzt.

Er saß offenbar schon wegen schweren Diebstahls mehrfach im Gefängnis, auch in Deutschland.

Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen, die Verbindungen zu dem mutmaßlichen Täter gehabt haben sollen.

Was ist passiert?

Ein Mann hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Rande des Weihnachtsmarkts in Straßburg um sich geschossen, Dabei wurden zwei Menschen getötet, ein weiterer soll hirntot sein. Etwa ein Dutzend Personen wurden teils schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. Die Zahl der Toten wurde von den Behörden zunächst mit drei angegeben. Auf einer Pressekonferenz am Mittag dann die erneute Klarstellung: Man trauere um zwei Menschen, ein dritter sei hirntot, sagte ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft.

Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen, die Verbindungen zu dem Angreifer gehabt haben sollen. Dem Tagesspiegel zufolge fahndet die Polizei auch nach dem Bruder des Angreifers. Die beiden sollen gemeinsam in Straßburg gewohnt haben. Noch ist den Behörden zufolge unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob er Komplizen hatte.

Weite Teile der Straßburger Innenstadt wurden am Dienstagabend über Stunden abgeriegelt. Menschen wurden dazu aufgerufen, die Innenstadt in Richtung Norden zu verlassen und nicht in Richtung des südöstlich gelegenen Stadtteils Neudorf zu gehen. Dort war nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet worden.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Tatverdächtige für seine Flucht zunächst ein Taxi bestiegen. Während der etwa zehnminütigen Fahrt habe der Mann dem Taxifahrer gegenüber davon erzählt haben, was er getan hat: "Er hat dem Fahrer gesagt, dass er Militärs angegriffen und zehn Menschen getötet habe", erklärte die Staatsanwaltschaft. Dem Fahrer zufolge habe der Schütze eine Waffe dabei gehabt und sei verletzte gewesen. Nachdem der Verdächtige das Taxi verlassen habe, verliert sich bislang seine gesicherte Spur.

Frankreichs Regierung ließ nach dem Anschlag die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausrufen. Demonstrationen oder Versammlungen sind bis auf Weiteres untersagt. Die Polizei fahndet mit etwa 350 Einsatzkräften und mehreren Hubschraubern nach dem Mann. "Die Grenze ist im Prinzip geschlossen", sagte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries am Mittwoch. Es sei aber dennoch möglich, dass der Tatverdächtige nach Deutschland gelangt sei - wenn er ein Auto habe. Die Bundespolizei erklärte, es gebe Kontrollen an vier Grenzübergängen nach Frankreich. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, entkam der Angreifer mit einem gestohlenen Taxi. Vor seiner Flucht ist von Soldaten am Arm verletzt worden.

Die französischen Behörden warnen auf Twitter vor der Verbreitung von Fehlinformationen, da diese den Ermittlungen der Behörden schaden. Auf der Place Dauphine wurde ein Krisenzentrum für die Opfer und ihre Angehörigen eingerichtet. Diese fänden dort psychologische Hilfe und Rechtsberatung, teilte die Präfektur mit.

Was ist über den Täter bekannt?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll es sich um einen französischen Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln handeln. Die Behörden gaben am Mittwoch bekannt, dass der Tatverdächtige 1989 in Straßburg zur Welt gekommen sei und "polizei- und gerichtsbekannt" wäre.

Attentat in Straßburg Tatverdächtiger saß etliche Jahre im Gefängnis - auch in Deutschland Nach Erkenntnissen von Polizei und Justiz wurde der mutmaßliche Täter mehrfach wegen schweren Diebstahls verurteilt. Am Morgen des Attentats hätte der 29-jährige Franzose festgenommen werden sollen.

Am Dienstagmorgen vor dem Anschlag sollen Polizisten die Wohnung des Mannes durchsucht haben - laut der Agentur AFP im Zuge von Ermittlungen wegen Mordversuchs. In seiner Unterkunft sollen Granaten gefunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft sprach zudem von einer geladenen Waffe, Magazinen und vier Messern. Der Schütze sei seit "mehreren Jahren" radikalisiert gewesen, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner. Die Radikalisierung hat den offiziellen Angaben zufolge in seiner Haftzeit stattgefunden, "seit 2015 ist er religiöser Eiferer", erkärte die Staatsanwaltschaft, deshalb sei er in die Gefährderkartei aufgenommen und nachrichtendienstlich überwacht worden.

Die Straßburger Staatsanwaltschaft sprach von 27 Verurteilungen, davon einige in der Schweiz und in Deutschland. Er sei wegen Gewaltdelikten verurteilt worden, auch von Einbrüchen war die Rede. Vom Amtsgericht Singen war er wegen schweren Diebstahls zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden und war in Deutschland in Haft. 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben, wie die dpa weiter erfuhr. Auch Castaner sagte, der mutmaßliche Täter sei bereits wegen Delikten in Frankreich und Deutschland verurteilt worden.

Das französische Innenministerium wollte sich noch nicht auf ein terroristisches Motiv des Angreifers festlegen. Der mutmaßliche Täter sei zwar polizeibekannt gewesen, allerdings bisher nicht in Zusammenhang mit Terrorismus, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am Mittwochmorgen dem Sender RTL. Die Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Den deutschen Sicherheitsbehörden waren sowohl der mutmaßliche Angreifer als auch sein Bruder der dpa zufolge nicht als Gefährder bekannt. Ihren Namen tauchten nicht in der entsprechenden Datei auf, hieß es demnach aus Sicherheitskreisen.

Wer sind die Opfer?

Der Radiosender France Info berichtet unter Berufung auf die Rettungskräfte von Straßburg, dass es sich bei den Opfern des Anschlags großenteils um Franzosen aus dem Elsass handelt. Sie seien zwischen 20 und etwa 70 Jahre alt.

Unter den Getöteten ist außerdem ein 45 Jahre alter Tourist aus Thailand, wie das Außenministerium in Bangkok bestätigte. Er sei zusammen mit seiner Frau in Frankreich in Urlaub gewesen. Das Paar war erst wenige Stunden zuvor eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Deutsche sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht unter den Opfern, teilte das Auswärtige Amt mit.

Was sind die Reaktionen?

Straßburgs Bürgermeister Roland Ries sagte, für die Stadt beginne ein Tag der Trauer. Der Weihnachtsmarkt werde geschlossen bleiben.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron berief in Paris eine Krisensitzung ein. Er beriet sich am Mittwochmorgen unter anderen mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly. "Solidarität der gesamten Nation für Straßburg, unsere Opfer und ihre Familien", schrieb Macron auf Twitter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach Frankreich sein Mitgefühl aus. Er habe mit großer Trauer von "dem feigen Anschlag" erfahren, schrieb er in einem Brief. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und bei den Verletzten, die noch lange an den Folgen tragen werden." Das Europaparlament in Straßburg gedachte zu Beginn seiner Sitzung am Mittwoch der Opfer. "Das war ein krimineller Anschlag auf den Frieden", sagte Parlamentspräsident Antonio Tajani. Das Parlament war am Dienstagabend zeitweilig komplett abgeriegelt worden.