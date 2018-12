11. Dezember 2018, 23:29 Uhr Frankreich Tote bei Anschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Bei Schüssen in der französischen Stadt Straßburg sind mindestens zwei Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt.

Der Schütze konnte fliehen und hat sich offenbar südlich der Innenstadt verschanzt.

Die Polizei hält einen terroristischen Hintergrund für möglich.

Von Karoline Meta Beisel , Straßburg

Am Dienstagabend hat ein Mann am Rande des Weihnachtsmarktes von Straßburg das Feuer eröffnet. Dabei kamen nach Angaben der Präfektur des Départements Bas-Rhin mindestens zwei Menschen ums Leben. Zwölf Menschen wurden demnach verletzt, sechs von ihnen schwer. Laut Medienberichten, die sich auf Polizeiquellen beriefen, soll es sogar mindestens vier Todesopfer gegeben haben. Die Behörden schlossen einen Terroranschlag nicht aus, die Anti-Terroreinheit übernahm die Ermittlungen. Der Schütze sei der Polizei wegen kleinerer Vergehen bekannt, teilte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner mit, der sich am Abend nach Straßburg begab. Castaner sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall für die öffentliche Sicherheit". Die Kontrollen an der elsässischen Grenze nach Deutschland wurden verstärkt, wie die Polizei in Baden-Württemberg mitteilte.

Am späten Abend hatte sich der Täter offenbar im Stadtteil Neudorf südlich des Zentrums verschanzt, wo Polizei und Militär ihn zu stellen versuchten. Er soll bei einem Schusswechsel mit der Polizei verletzt worden sein. Der Mann wurde anhand von Aufnahmen von Sicherheitskameras identifiziert. Wie Innenminister Castaner sagte, soll es sich bei dem Schützen um einen 29-Jährigen handeln, der in Straßburg geboren wurde. Der nach Berichten örtlicher Medien vorbestrafte Chérif C. war auch als potenzieller Gefährder in den Akten der Sicherheitsbehörden verzeichnet. Bereits am Dienstagmorgen sollen Polizisten die Wohnung des Mannes durchsucht haben - laut der Agentur AFP im Zuge von Ermittlungen wegen eines Mordversuchs. Nach Informationen des Fernsehsenders BFMTV sollen in seiner Unterkunft Granaten gefunden worden sein.

Der Täter hatte gegen 20 Uhr in der Innenstadt von Straßburg mit einer automatischen Waffe mehrere Schüsse abgegeben. Das Zentrum wurde daraufhin abgeriegelt, Stadtverwaltung und die Sicherheitsbehörden forderten die Bürger dringend auf, in den Häusern zu bleiben. "Ich habe mehrere Feuerstöße gehört", berichtet eine Zeuge der örtlichen Zeitung Dernières Nouvelles d'Alsace, "ich habe mehrere Personen auf dem Boden liegen sehen. Sie haben Blut verloren. Die Polizisten waren schnell da."

Auch das Gebäude des Europäischen Parlaments wurde abgeriegelt, dort findet in dieser Woche eine Plenartagung des Parlaments statt.

Der Straßburger Weihnachtsmarkt gehört zu den ältesten Frankreichs und ist bei Besuchern aus dem In- und Ausland äußerst beliebt, jedes Jahr zieht er rund zwei Millionen Besucher an. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen: Während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes ist die Altstadt für den Autoverkehr weitgehend gesperrt; die Zugänge an den Brücken sind mit Gittern versperrt und werden von Sicherheitskräften bewacht. Dort müssen Fußgänger und Fahrradfahrer ihre Taschen für Kontrollen öffnen. Busse werden umgeleitet. 2016 waren bei einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen getötet worden.