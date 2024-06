Auf E-Autos aus China fallen von Juli an Sonderzölle an, das hat die EU-Kommission am Mittwoch bekannt gegeben. Betroffen seien Modelle der Hersteller BYD, Geely und SAIC. Für BYD soll demnach ein Importzoll von 17,4 Prozent, für Geely von 20 Prozent und für den staatlichen chinesischen Volkswagen-Partnerkonzern SAIC von 38,1 Prozent gelten.