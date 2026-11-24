Vergewaltigungen, Nötigungen, übergriffige Aufnahmen – in Deutschland werden mehr Straftaten registriert, die sich ausschließlich oder größtenteils gegen Frauen und Mädchen richten. Das ist das Ergebnis von Berichten zur häuslichen Gewalt und zu spezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten des Bundeskriminalamts. Die sogenannten Lagebilder zum vergangenen Jahr stellten am Dienstag Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Frauenministerin Karin Prien (CDU) in Berlin vor.
KriminalitätImmer mehr registrierte Straftaten gegen Frauen
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Höchststand bei häuslicher Gewalt: Für Innenminister Dobrindt sind die Opferzahlen „zutiefst schockierend“. Auffällig ist auch die Entwicklung bei Sexualstraftaten.
Von Roland Preuß, Berlin
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