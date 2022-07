Bundesjustizminister Marco Buschmann will im Umgang mit Straftätern einiges anders machen. Wie sein Ministerium mitteilte, wurde ein Entwurf für eine Reform des sogenannten Sanktionenrechts zur Stellungnahme an Länder und Verbände verschickt. Der FDP-Politiker sagte: "Die neue Bundesregierung steht für einen Neustart in der Strafrechtspolitik." Wer etwa eine Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, muss dafür bisher ersatzweise ins Gefängnis. An diesem Grundsatz will Buschmann auch nicht rütteln, aber künftig soll ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe nicht mehr einem Tagessatz Geldstrafe, sondern zwei Tagessätzen entsprechen. Die Zeit hinter Gittern würde also kürzer. Ein Nebeneffekt: Die Länder könnten Geld sparen. Buschmann will es denjenigen, die wegen nicht bezahlter Geldstrafen einsitzen sollen, zudem leichter machen, der Ersatzhaft durch das Ableisten gemeinnütziger Arbeit zu entgehen.