Zum Hauptinhalt springen

JustizDer große Plan, um Gerichtsprozesse schneller zu machen

Lesezeit: 4 Min.

Müssen Zeugen zwingend im Gerichtsverfahren noch einmal persönlich aussagen? Das Treppenhaus des Kriminalgerichts in Berlin Moabit.
Müssen Zeugen zwingend im Gerichtsverfahren noch einmal persönlich aussagen? Das Treppenhaus des Kriminalgerichts in Berlin Moabit.
Foto: Emmanuele Contini/Imago

Das Justizministerium will Strafverfahren reformieren. Eine Expertenkommission hat dazu 90 Vorschläge vorgelegt. Wer mit einem Urteil unzufrieden ist, könnte es künftig schwerer haben, in Berufung zu gehen.

Von Ronen Steinke

SZ bei Google bevorzugen

Strafrechtliche Verfahren sollen effizienter werden, das heißt schneller und günstiger. Dieses Ziel haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, und nun hat eine von der Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) eingesetzte Expertenkommission dazu am Montag eine Liste von 90 konkreten Empfehlungen vorgestellt. „Mein Ziel ist es, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Empfehlungen der Kommission umsetzt“, sagte Hubig am Montag in Berlin.

Zur SZ-Startseite

Schutz vor Verfassungsfeinden
:Kommt Bewegung in die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren?

Das Bundesverfassungsgericht kann sich mit der Verfassungstreue der AfD erst befassen, wenn es dazu beauftragt wird. Doch die Politik zögert. Ein Überblick über Positionen, Petitionen und Erfolgschancen.

SZ PlusVon Claudia Henzler und Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite