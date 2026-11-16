Das Justizministerium will Strafverfahren reformieren. Eine Expertenkommission hat dazu 90 Vorschläge vorgelegt. Wer mit einem Urteil unzufrieden ist, könnte es künftig schwerer haben, in Berufung zu gehen.

Strafrechtliche Verfahren sollen effizienter werden, das heißt schneller und günstiger. Dieses Ziel haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, und nun hat eine von der Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) eingesetzte Expertenkommission dazu am Montag eine Liste von 90 konkreten Empfehlungen vorgestellt. „Mein Ziel ist es, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Empfehlungen der Kommission umsetzt“, sagte Hubig am Montag in Berlin.