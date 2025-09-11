Zum Hauptinhalt springen

Antrag der KoalitionsfraktionenPöbeleien im Bundestag sollen härter bestraft werden

Lesezeit: 3 Min.

Ruhe im Bundestag: Die Regierungsfraktionen wollen nun schärfer gegen Hetze im Parlament vorgehen.
Ruhe im Bundestag: Die Regierungsfraktionen wollen nun schärfer gegen Hetze im Parlament vorgehen. (Foto: Florian Gaertner/IMAGO)

Union und SPD beklagen „Rückschritte der Debattenkultur“. Sie wollen deshalb die Geschäftsordnung des Parlaments ändern und die Ordnungsgelder verdoppeln.

Von Robert Roßmann, Berlin

Das Thema klingt nicht sonderlich spektakulär. „Neufassung der Geschäftsordnung des Bundestages“ steht an diesem Freitag auf der Tagesordnung des Parlaments. Union und SPD haben dazu einen Antrag eingebracht, für die Beratung ist nur eine gute halbe Stunde vorgesehen. Doch hinter dem Tagesordnungspunkt verstecken sich beachtenswerte Änderungen.

Zur SZ-Startseite

Parteien im Bundestag
:Großer Zulauf für die Kleinen

AfD, Grüne und Linke haben im vergangenen Jahr enorm viele Neumitglieder gewonnen. CDU, CSU und SPD entfernen sich dagegen weiter von ihrem Anspruch, Volksparteien zu sein.

SZ PlusVon Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite