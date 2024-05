Der Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke wegen Verwendung einer NS-Parole wird in Kürze den Bundesgerichtshof beschäftigen. Seine Verteidiger haben Revision gegen das Urteil des Landgerichts Halle vom Dienstag eingelegt, sagte Höckes Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau am Donnerstag in Berlin. Eine Sprecherin des Landgerichts Halle bestätigte den Eingang der Revision. Die Staatsanwaltschaft Halle prüft derzeit nach eigenen Angaben, ob sie Revision einlegen wird. Das Landgericht hatte Höcke zu einer Geldstrafe von 13 000 Euro verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Thüringer AfD-Chef in einer Wahlkampfrede im sachsen-anhaltischen Merseburg im Mai 2021 wissentlich die Parole "Alles für Deutschland" der nationalsozialistischen SA verwendet hat.