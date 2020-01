Es schallt "Don't stop me now" von Queen aus den Lautsprechern, die Fernsehkameras umkreisen ihn, das Blitzlichtgewitter spiegelt sich in seinen strahlenden Augen. Der ganz in Schwarz gekleidete Mann ist wieder Mittelpunkt der Show. 18 Minuten braucht er für die 90 Meter bis zu Bühne der Wiener Sofiensäle - der Andrang ist einfach zu groß. Ein paar Hundert Fans grölen: "HC, HC, HC".

Heinz-Christian Strache ist wieder da. Wobei, so richtig weg von der Bildfläche war der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler ja nie. Sein Rücktritt von all diesen Funktionen war erst wenige Wochen alt, da kommunizierte er schon offen seine Rückkehrpläne - und die Presse gab ihm dafür umfassend Raum. In Wien bei den Landtagswahlen im Herbst könne er sich eine Kandidatur vorstellen, sagte er vergangenes Jahr mehreren Medien. Nachdem die FPÖ bei diesen Plänen nicht mitspielte und Strache nach Ibiza- und Spesen-Affäre aus der Partei ausschloss, suchte sich dieser kurzerhand eine neue Liste: DAÖ - kurz für "Die Allianz für Österreich". Gegründet von einigen FPÖ-Abtrünnigen vor einigen Wochen.

Für diese steht er nun am Donnerstagabend in den pompösen Sofiensälen und kündigt seine Rückkehr auf die politische Bühne an. Die Location ist dabei wohl nicht zufällig ausgewählt. Eigentlich wollte Strache dort nämlich vergangenes Jahr seinen 50. Geburtstag feiern. Doch Ibiza - also die Veröffentlichung eines Videos, das ihn bei Korruptionsfantasien mit einer vorgeblichen russischen Oligarchennichte 2017 zeigt - zerstörte diese Pläne. Das Fest, das offenbar mit Zehntausenden Euro aus der Parteikasse bezahlt hätte werden sollen, wurde abgesagt.

Nun werden die Feierlichkeiten eben nachgeholt, nicht mehr mit der FPÖ, sondern der neuen Partei DAÖ. "Danke, dass ihr an mich geglaubt habt, trotz aller Anfeindungen", sagt Strache zum Beginn einer längeren Rede. Ibiza sei halt passiert, es tue ihm leid, aber das könne nun mal jedem passieren, so eine "b'soffene Gschicht". Aus dem Publikum entgegnet ihm jemand lautstark: "Scheiß' drauf!"

Strache rechnet auf offener Bühne mit der FPÖ ab

An diesem Abend in den Wiener Sofiensälen scheint alles so wie früher, bevor das Ibiza-Video innerhalb weniger Stunden vergangenen Mai seine Karriere beendete. Man macht es ihm dabei leicht: Die Journalistenpräsenz ist wie zu seinen Hochzeiten, die großen Medien übertragen seine Rede als Livestream, die anwesenden Fans sind so begeistert wie eh und je. Und auch die Inhalte sind dieselben: Ausländer, die den Inländern die Wohnungen wegnehmen würden, der übertriebene Klima-Hype, die armen Aufofahrer und Raucher, die nun gegeißelt würden. Als Vizekanzler habe er den "gefährlichen" UN-Migrationspakt verhindert, betont Strache auf der Bühne voll Stolz.

Aber einiges ist doch ganz anders. Das FPÖ-Blau wurde durch Rot ersetzt, die Hofkapelle der Partei, die John Otti Band, durch einen Saxofonisten - der beim Publikum aber nicht ganz so ankommt ("Der ist aber nix"). Und auch die bisherigen Umfragewerte für die neue Partei sind alles andere als wie früher für Strache und bewegen sich nur im einstelligen Prozentbereich. Schaden wird sein Antreten bei der Wien-Wahl aber der FPÖ, Straches alter Partei. Diese werden wohl einige Stammwähler an die neue Liste verlieren. Und dass Strache vor allem der FPÖ eines auswischen möchte, macht er klar.

Er habe gedacht, die FPÖ würde ihn stützen. Er wurde "bitter enttäuscht", sagt der frühere Parteichef. Sogenannte Freunde hätten nach Ibiza ihr wahres Gesicht gezeigt. "Schäbig" sei man mit ihm und seiner Frau umgegangen. Das sei nicht die FPÖ, die er gekannt habe. Die FPÖ habe ohne ihn Kopf, Herz und Seele verloren.

Als er nach fast einer Stunde Rede seine Rückkehr in die Politik endlich offiziell ausspricht, die Liste Strache für die Wien-Wahl ankündigt, gibt es für ihn Standing Ovations. "Ich lasse euch nicht im Stich und werde reparieren, was Ibiza angerichtet hat." Eine Kandidatur stellt er allerdings nur in Aussicht - offiziell verkündet soll diese zu einem späteren Zeitpunkt werden. Davor müssten noch Gespräche geführt werden.

Dann lässt sich Strache von der Menge feiern. Er bekommt wieder seine Show, er ist wieder wer - zumindest für diesen einen Abend.

