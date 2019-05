24. Mai 2019, 17:12 Uhr Leserdiskussion Welche Aufgaben hat die Presse in einer Demokratie?

Strache & Co. sehen sich durch die Veröffentlichung des Ibiza-Videos in ihrer Privatsphäre verletzt. "Doch die Öffentlichkeit hat ein überragendes Interesse daran, all dies zu erfahren", kommentiert SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.