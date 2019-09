Festnahme in der Nacht

Ein ehemaliger Leibwächter und Fahrer von Ex-FPÖ-Chef Strache, soll über Jahre hinweg belastendes Material gegen seinen Chef gesammelt haben - die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Ereignisse so kurz vor der Wahl kommen für die FPÖ denkbar ungünstig.

Wenige Tage vor der österreichischen Parlamentswahl wird die FPÖ von einer Serie neuer Turbulenzen erschüttert. In der Nacht zum Dienstag wurde Berichten zufolge der frühere Leibwächter und Fahrer des früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache nach einer Hausdurchsuchung festgenommen. Zuvor war bekannt geworden, dass gegen Strache in Sachen Spesenabrechnungen wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird. Überdies gerät die neue Parteiführung vor der Wahl am Sonntag zunehmend unter Druck, weil sich die proklamierte Abgrenzung nach rechts wegen immer neuer sogenannter Einzelfälle schwierig gestaltet.