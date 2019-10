Seine Mitgliedschaft in der FPÖ will er ruhen lassen. Österreichs früherer Vizekanzler kommt damit einer Suspendierung durch die rechte Partei zuvor.

Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache lässt seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhen. Das verkündete er auf einer Pressekonferenz in Wien. Der ehemalige Parteivorsitzende sagte, er wolle sich völlig aus der Politik und dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine politischen Positionen mehr anstreben. Stattdessen wolle er sich auf seine Familie konzentrieren.

Auch wolle er jeden weiteren Schaden von der FPÖ abwenden und "eine Zerreißprobe und Spaltung" der Partei verhindern. Es sei wichtig, dass die FPÖ ein bedeutender Faktor in der österreichischen Politik bleibe.

Hintergrund des Rückzugs sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen Strache, weil er möglicherweise Spesen falsch abgerechnet und so Parteigelder in die eigene Tasche gesteckt hat.

Strache wiederholte, dass die Vorwürfe in der Spesen-Affäre gegen ihn falsch sein. Es sei schwierig, gegen diese "Verleumdungen" anzukämpfen. Er werde mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, sich aber nicht in der Öffentlichkeit dazu äußern.

Kein Gespräch mit der Parteiführung

Strache kommt einer Suspendierung durch die Partei zuvor. Für den Fall eines nachgewiesenen Fehlverhaltens hatte Parteichef Norbert Hofer Straches Parteiausschluss angekündigt. Er nannte diesen Schritt auf die entsprechende Frage am Sonntagabend im ORF "logisch". Strache sagte, er sei ein "bisschen enttäuscht", dass es zwischen ihm und der Parteiführung ein von ihm gesuchtes Gespräch nicht gegeben habe.

Insgesamt blickte Strache positiv auf seine Zeit in der FPÖ zurück. In den vergangenen 15 Jahren habe sich seine Partei immer auf ihn verlassen können und umgekehrt. Die letzten Wochen und Monate seien für niemanden in der FPÖ leichte Zeiten gewesen, sagte Strache. Er sprach von durchaus intensiven "Kampagnen gegen die Freiheitliche Partei", die mit dem kurz vor der Europawahl bekanntgemachten Ibiza-Video und der Spesen-Affäre kurz vor der Nationalratswahl gestartet worden seien. Bereits nach dem von SZ und Spiegel aufgedeckten Video aus Ibiza habe er den höchstmöglichen Preis bezahlt und alle Ämter abgegeben.

Das Ibiza-Video und die Spesenaffäre dürften bei der Nationalratswahl am Sonntag viele Wähler davon abgehalten haben, ihr Kreuz bei der FPÖ zu machen. Die Rechtspopulisten sind am Sonntag auf 16,2 Prozent der Stimmen abgestürzt - ein Minus von fast 10 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017. Die FPÖ-Spitzen deuteten am Wahlabend an, dass sie die Partei künftig auf der Oppositionsbank sehen.

