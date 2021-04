Heinz-Christian Strache gehörte bis 2019 der rechtspopulistischen FPÖ an. Im Zuge der Ibiza-Affäre trat er als Vizekanzler und FPÖ-Parteiobmann zurück.

In Österreich liegt gegen Heinz-Christian Strache jetzt eine Anklage wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vor. Der ehemalige Vizekanzler bestreitet alle Vorwürfe.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

40 Buchstaben und ungefähr gleich viele Mitglieder hat der österreichische "Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds" - kurz Prikraf. Der Fonds erstattet Behandlungen in Privatkliniken, die auch in öffentlichen Krankenhäusern erbracht und von der Sozialversicherung übernommen werden. Auf gut Deutsch: Eine ganz gewöhnliche Mandeloperation, die komfortablerweise in einer Privatklinik vorgenommen wird, kann bei der Kasse abgerechnet werden. Praktisch alle Privatanbieter wären gern im Prikraf, weil das mehr Patienten und mehr Geld bedeutet.