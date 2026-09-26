Bundesbildungsministerin Karin Prien ( CDU ) hat den Beschluss gegen weitere Stolpersteine im öffentlichen Raum der sächsischen Stadt Heidenau kritisiert. Das Verbot sei „ein Skandal; Erinnerungskultur auf einen Friedhof abschieben wollen, erst recht“, sagte die Politikerin der Bild . „Stolpersteine im öffentlichen Raum machen ja gerade vernichtetes jüdisches Leben sichtbar und geben jedem einzelnen Verfolgten ein Stück Würde zurück.“

Die Gedenksteine machten deutlich, dass Jüdinnen und Juden selbstverständlich zum Leben in deutschen Städten und Dörfern gehört hätten, bevor sie von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Besonders kritisch äußerte sich die Ministerin zu dem Vorschlag, das Gedenken auf Friedhöfe zu verlagern. „Wer Stolpersteine und Gedenkorte jüdischen Lebens aus dem öffentlichen Raum auf den Friedhof verbannt, stellt das Sterben über das Leben und macht Jüdinnen und Juden noch einmal unsichtbar.“

In Heidenau wurde am Donnerstagabend mehrheitlich für einen Antrag von Stadträten der AfD und CDU gestimmt, dass künftig keine weiteren Stolpersteine im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich verlegt werden. Prien richtete nun auch einen Appell an die eigene Partei. „In dieser Verantwortung sehe ich auch die CDU in Sachsen. Denn nur wer seine Geschichte kennt und versteht, kann daraus lernen und dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholt.“

Das Internationale Auschwitz Komitee nannte den Vorgang eine „Schäbigkeit“. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hatte die Stolpersteine hingegen vehement abgelehnt, in München werden sie nach einem Stadtratsbeschluss auch nicht auf städtischem Grund verlegt.

Kritik auch von Stolperstein-Erfinder Demnig

Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig äußerte gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) ebenfalls sein Unverständnis: Der Beschluss passe nicht zum „C“ der CDU. Nach den Aussagen der AfD zum Thema deutsche Vergangenheit sei er indes nicht sehr erstaunt. Die Befürworter des Beschlusses hatten argumentiert, man gehe über die kleinen Gedenksteine „vielleicht gedankenlos“ hinweg. Demnig: „Diese Damen und Herren, die den Beschluss gefasst haben, dürften den Petersdom nie wieder betreten. Man muss ja über die Gräber laufen.“

Der Künstler hatte die erste Gedenktafel aus Messing 1992 vor dem Kölner Rathaus verlegt. Die Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Inzwischen verlegte Demnig mehr als 100 000 Stolpersteine. Sie erinnern in mehr als 1200 deutschen Kommunen und weiteren 30 Ländern an NS-Opfer vor deren früherem Wohn- oder Wirkungsort: Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, an Menschen mit Behinderung und politisch oder religiös Verfolgte.