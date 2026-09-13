Rund 6,3 Millionen Menschen von der Nordsee bis zum Harz sind am Sonntag zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen aufgerufen. In den Landkreisen, Städten und Gemeinden wählen sie ihre Kommunalvertretungen, außerdem werden Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt. Insgesamt geht es um mehr als 29 000 Sitze und mehr als 68 000 Kandidaturen. Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl am 26. September 2027 gelten die Wahlen als Stimmungsbild im von Rot-Grün regierten Niedersachsen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Krise bei dem für das Land so wichtigen Autokonzern Volkswagen. Es sind die ersten landesweiten Wahlen, seit Olaf Lies das Amt des Ministerpräsidenten von Stephan Weil (beide SPD) übernahm.

Zwischen den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vergangene Woche und denen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kommende Woche sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene noch lediglich 4,6 Prozent erreicht.

Anders als damals wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz inzwischen als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt geführt. Die Partei wehrt sich juristisch dagegen.

Vier AfD-Kandidaten wurden jedoch wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue nicht zur Wahl zugelassen. So darf etwa AfD-Landesvize Stephan Bothe nicht als Lüneburger Landrat kandidieren. Andere AfD-Politiker dürfen dagegen antreten, etwa die Landtagsabgeordnete Jessica Schülke bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover.