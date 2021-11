Von David Pfeifer

Man kann Briefmarken sammeln oder Porzellan, Gemälde oder Möbel. Im besten Fall kann man sogar Geld damit machen, wenn man eine Nase für Raritäten und ein Gefühl für Sammlerleidenschaft hat. Denn man muss ja erahnen, was in Jahren an Wert gewinnen könnte. Ein paar Regeln gilt es allerdings auch zu beachten. So wie beim Sondermodell eines Nike "Air Force 1" mit dem langatmigen Namen "Entourage x Undefeated x Fukijama Gold", der vor wenigen Tagen bei einer Auktion den Verkaufspreis von 113 400 Dollar erzielte.

Das Interessante an diesem Sportschuh ist, dass er nie jemanden ins Schwitzen gebracht hat, außer beim Bezahlen. Entwickelt wurde er für die Serie "Entourage", die in den 2000er-Jahren vor allem in den USA erfolgreich auf dem Bezahlsender HBO lief. Die Sneaker wurden aus Leder und Gummi gefertigt, in Schwarz und Gold, mit rätselhaften Zeichen darauf, einige von ihnen exklusiv für die Schauspieler der Serie. So hat es das Auktionshaus Sotheby's im Katalog zur Versteigerung angepriesen. Sie sehen weder besonders praktisch noch übermäßig schön aus. Wobei sie schon gut zu einer brillantbesetzten Rolex und einem mattschwarzen Sportwagen passen könnten.

Der Air Force 1 setzt einiges an popkultureller Emotion frei, entwickelt wurde er in den 1980er-Jahren, der Name bezog sich auf die Sohle, die, mit Edelgasen gefüllt, bessere Dämpfung bei Sprüngen versprach. Das Modell wurde nach seiner Einführung rasch ein begehrtes Stilobjekt, vor allem in der damals neuen Rap-Szene, ähnlich wie der "Shell Toe" von Adidas, um auch den zweiten großen Hersteller zu nennen. Wer Run DMC mochte oder LL Cool J und lange genug quengelte, bekam so etwas zum Geburtstag. Während der Shell Toe Rillen auf der Schuhkappe trug, die eben an ein Muschelmuster erinnerten, war und wird der Air Force 1 mit Luftlöchern perforiert, sozusagen der Budapester unter den Sneakern. Er wird bis heute hergestellt und häufig in Weiß getragen. Kosten ab 120 Euro. Wertvoll sind aber eher die alten Modelle.

Das US-Magazin Forbes berichtete anlässlich der Versteigerung, dass Sneaker zu Luxus-Sammlerstücken geworden sind. Vor allem wenn sie von Stars aus der Musik- oder Sportbranche getragen worden sind. Wie bei alten Sportwagen, die für viele Millionen gehandelt werden, wenn sie zuvor Filmstars oder Rennfahrern gehörten, steigert nicht nur Rarität den Wert, sondern auch die Vorgeschichte. Ein Paar Sneaker, das der Rapper Kayne West bei einer Preisverleihung im Jahr 2008 trug, wurde unlängst für 1,8 Millionen Dollar versteigert, der bisher höchste Wert bei einer solchen Auktion.

In der Serie "Entourage" übrigens, für die der teure Sportschuh eigens entwickelt wurde, sucht einer der Charaktere ein besonderes Paar, von einem Künstler namens Fukijama gestaltet. Weder das Modell noch den Künstler gab es. Es ist wie ein Bild im Bild, die Exklusivität war ausgedacht, aber sie schwappte in die echte Welt herüber und erzählt bis heute etwas über Nerds mit Sammelleidenschaft. Über Kinder, die in den 80er- oder 90er-Jahren umsonst gequengelt haben und als Erwachsene zu Geld gekommen sind.