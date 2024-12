Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Zum Jahreswechsel 2024-2025 leben auf dem Planeten geschätzt mehr als 8,15 Milliarden Menschen, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am Montag mitteilte. Das seien rund 81 Millionen mehr als vor einem Jahr. Wie der Mitte Dezember veröffentlichte Datenreport 2024 der Stiftung zeige, liege die Wachstumsrate derzeit bei 0,9 Prozent. „Noch zwölf Jahre, so rechnen die Vereinten Nationen, bis die nächste Milliardenmarke fällt und neun Milliarden Menschen auf dieser Welt leben“, so die DSW. Obwohl immer mehr Menschen die Welt bevölkern, verläuft der Anstieg den Angaben zufolge zuletzt langsamer. „Der Rückgang des Geburtenniveaus hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten nahezu alle Regionen dieser Welt erfasst“, hieß es. Aktuell bekämen Frauen weltweit im Durchschnitt 2,2 Kinder in ihrem Leben. Bis Mitte der 2080er werde die Weltbevölkerung voraussichtlich den Höchststand von etwa zehn Milliarden erreicht haben. Danach, so die Prognosen, sorgen eine sinkende Zahl an Geburten plus eine wachsende Zahl an Sterbefällen dafür, dass die Weltbevölkerung nicht nur altert, sondern auch zu schrumpfen beginnt.