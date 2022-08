Der Menschenrechtspreis 2022 der Stiftung Pro Asyl geht an die polnische Anwältin Marta Górczyńska und die Nichtregierungsorganisation Helsinki Foundation for Human Rights in Polen. Stiftungsvorstand Karl Kopp erklärte am Montag in Frankfurt, Górczyńska kämpfe als Anwältin dieser Organisation "mit Leidenschaft, Hartnäckigkeit und großem juristischen Sachverstand gegen illegale Zurückweisungen, Gewalt an der Grenze und willkürliche Inhaftierungen von Schutzsuchenden". Górczyńska und ihre Kollegen stemmten sich gegen eine Verschärfung des Asylrechts in Polen, betonte Pro Asyl. Sie unterstützten Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze ebenso wie jene aus der Ukraine, dokumentierten Menschenrechtsverletzungen und verträten Betroffene vor Gericht. Im Sommer 2021 hätten sich Górczyńska und die Helsinki Foundation mit weiteren Akteuren in dem polnischen Netzwerk Grupa Granica zusammengeschlossen.