Von Georg Ismar, Schwerin

Erwin Sellering ist gebürtiger Westfale, geboren in Sprockhövel. Und Westfalen gelten als stur. Seit Schalke 04 in Sprockhövel mal ein Spiel absolvierte, ist Sellering Fan der Knappen - und verfolgt deren Abstiegskampf aus zunächst aussichtsloser Lage. Im Prinzip ähnelt das dem Kampf des früheren Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. In seinem Unterfangen, einen Teil der umstrittenen Stiftung Umwelt- und Klimaschutz MV zu retten, macht er nun eine klare Kampfanansage - an seine SPD-Parteifreundin und Nachfolgerin im Ministerpräsidentenamt, Manuela Schwesig.