Nach wie vor werden in Deutschland zu wenig Organe gespendet: Zwar sei die Zahl der Organspender zwischen Januar und Oktober in diesem Jahr mit 836 Personen so hoch wie seit zehn Jahren nicht, teilte die Deutsche Stiftung Organspende (DSO) mit. Die Zahl der postmortal gespendeten Organe liege mit 2523 aber beispielsweise unter den Werten der Jahre 2018 und 2020. Das liege unter anderem daran, dass die Organspenderinnen und Organspender zunehmend älter werden. Pro Jahr gebe es in Deutschland ungefähr eine Million Todesfälle, sagte der medizinische DSO-Vorstand Axel Rahmel. Davon verstürben etwa 425 000 Menschen in Kliniken, davon wiederum seien etwa 60 000 Todesfälle mit Hirnschädigung. Aus dieser Zahl wiederum ergäben sich die etwa 1000 Spenderinnen und Spender pro Jahr. Infrage kämen deutlich mehr, nämlich etwa 3000 Personen, doch von vielen liege kein dokumentierter Wille für oder gegen eine Organentnahme vor.