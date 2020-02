Die Luft in den Städten wird besser. Das legen Stickoxid-Messwerte des vergangenen Jahres nahe. Ermutigt von diesen Erfolgen peilt der Chef des Umwelttbundesamts, Dirk Messner, schon neue, strengere Standards an - und zwar beim Feinstaub.

Am Dienstag geht es um sieben Uhr morgens los mit der schlechten Luft. An der Landshuter Allee in München, so verrät die Luftqualitäts-App des Umweltbundesamtes, schnellen die Stickoxid-Werte hoch - und sinken erst am frühen Nachmittag. Im abendlichen Berufsverkehr werden sie noch einmal steigen. So geht das Tag für Tag: Was die Belastung mit Stickoxid angeht, ist die Station am Münchner Mittleren Ring nach wie vor einer der bundesweiten Brennpunkte. Doch die Zahl dieser Hotspots schrumpft: Die Luft in deutschen Städten wird besser.

Das jedenfalls legen erste Messwerte für das vergangene Jahr nahe. Demnach reißen noch 19 Städte den geltenden Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Luft. Allerdings liegen auch noch nicht von allen Messstellen Werte vor. Sind die ausgewertet, könnte die Zahl noch auf 25 bis 30 steigen, schätzt das Umweltbundesamt (Uba). Diese Werte allerdings lägen immer noch weit unter jenen der Vorjahre. 2018 maßen Stationen in 57 Städten Werte jenseits der 40 Mikrogramm Stickoxid. Auch die Zahl der sogenannten "Intensiv-Städte" - mit Werten über 50 Mikrogramm im Jahresmittel - sank drastisch. Statt 15 Städten 2018 listet die oberste deutsche Umweltbehörde bisher nur zwei, mit München an der Spitze. "Die Daten und Trends zeigen, dass Umweltpolitik wirken kann", sagt Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes. Nur müsse diese Umweltpolitik eben auch lokal wirken.

Noch vor einem Jahr hatten die Messwerte für heftigen Streit gesorgt. Nach mehreren Gerichtsurteilen standen Fahrverbote im Raum, während eine Gruppe von Lungenärzten Zweifel an den Grenzwerten streute. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlangte daraufhin von der EU eine Neubewertung der Luftstandards, selbst der Standort mancher Messstellen war in Frage gestellt. Heute sagt Umweltministerin Svenja Schulze (SPD): "Man kann Probleme nicht wegmessen." Die Lösung seien sauberere Fahrzeuge und eine bessere Verkehrspolitik.

Tatsächlich geht ein großer Teil des Rückgangs auf eine Erneuerung der Diesel-Flotte zurück. Die neueste Norm Euro 6d-Temp stößt zigfach weniger Stickoxid aus als ältere Autos. Vielerorts haben Kommunen Busse und Müllautos nachgerüstet oder Elektrofahrzeuge eingeführt. Und an manchen neuralgischen Orten stellten Städte schlicht Tempo-30-Schilder auf. An Berlins Ost-West-Achse Leipziger Straße sank die Belastung anschließend von 59 auf 48 Mikrogramm. Auch die Feinstaub-Belastung ging weiter zurück: Erstmals verzeichnete keine Stadt mehr eine Überschreitung der europäischen Grenzwerte. "Trotz der guten Nachrichten sind wir aber so lange nicht am Ziel, wie nicht alle Städte den Grenzwert einhalten", sagt Schulze.

Zumal das Umweltbundesamt, ermutigt durch die jüngsten Fortschritte, schon strengere Standards anpeilt - beim Feinstaub. Dort seien die europäischen Grenzwerte schon über 20 Jahre alt. "Sie bedürfen dringend einer Anpassung an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation WHO", sagt Uba-Chef Messner. "Um die Gesundheit der Menschen zu schützen, sollten die Feinstaub-Grenzwerte strenger werden." Derzeit gilt hierzulande ein Höchstwert von 40 Mikrogramm Feinstaub im Jahresmittel. Die WHO empfiehlt einen Grenzwert von 20 Mikrogramm. 13 Prozent der Messstationen hielten diesen Wert 2019 nicht ein. Die Landshuter Allee, klar, gehörte auch dazu.